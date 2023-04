Cyberbezpieczeństwo - o co w tym chodzi?

Cyberbezpieczeństwo to nic innego, jak zbiór metod mających na celu zapobieganie cybernetycznym atakom i złośliwemu oprogramowaniu komputerowemu. Obejmuje ono różne praktyki, w tym szyfrowanie danych, wdrażanie programów antywirusowych, stosowanie haseł i innych metod uwierzytelniania, a także przestrzeganie określonych procedur związanych z ochroną danych. Współcześnie, gdy technologia jest coraz bardziej powszechna w codziennym życiu, zagrożenia związane z cyberprzestępczością każdego dnia stają się coraz większe.

Dobre praktyki związane z bezpieczeństwem cyfrowym pomagają nie tylko chronić dane przed atakami, ale również budować zaufanie klientów w firmach, w których są one stosowane. Dodatkowo, można dzięki nim uniknąć dodatkowych kosztów związanych z odzyskiwaniem plików i utratą renomy w oczach swoich kontrahentów. Warto zatem mieć na uwadze, że cyberbezpieczeństwo jest nieodłącznym elementem działalności w dobie postępu technologicznego i powinno być traktowane z należytą uwagą.

Największe zagrożenia w sieci

W dzisiejszych czasach, jednym z największych zagrożeń dla użytkowników internetu są ataki phishingowe. Ich celem jest wyłudzenie danych poufnych, takich jak hasła czy numery kart kredytowych, poprzez podszycie się pod istniejącą firmę, zachęcenie do kliknięcia w link wysłany mailem lub wykorzystanie innych metod manipulacji. Na ten moment bardzo często spotykamy się również z atakami malware, a więc atakami przeprowadzanymi przy użyciu złośliwego oprogramowania (wirusy). Mogą one nie tylko blokować urządzenia bądź sieci, ale nawet doprowadzić do kradzieży danych czy wyłudzeń finansowych. Osoby korzystające z publicznego, niezabezpieczonego WiFi, obarczone są dodatkowym ryzykiem.

Jak podnieść poziom swojego cyberbezpieczeństwa?

Istnieje wiele sposobów na zwiększenie swojego bezpieczeństwa podczas korzystania z internetu. Kluczowe jest regularne aktualizowanie oprogramowania i sprzętu, co pozwoli uniknąć wykorzystania znanych już cyberprzestępcom luk w zabezpieczeniach. Równie ważną rolę odgrywa także tworzenie mocnych haseł, które powinny zostać zbudowane z różnorodnego ciągu znaków. Nie trzeba być hakerem, aby złamać hasło pokroju “12345” czy “11111” - warto mieć to na uwadze.

W celu zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa dobrze jest zainstalować na swoim komputerze lub urządzeniu mobilnym antywirusa, który będzie je chronić przed wieloma zagrożeniami. Korzystanie z wirtualnej sieci prywatnej (VPN) dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo transmisji danych. Nie należy również zapominać o regularnym tworzeniu kopii zapasowych - w przypadku kradzieży danych, mając ich backup łatwo będzie można je odzyskać.

Ostatnim, ale nie mniej ważnym elementem wchodzącym w skład cyberbezpieczeństwa jest świadomość. Choć może wydawać się to banalne, należy regularnie edukować się z zakresu zagrożeń w sieci, aby móc skutecznie rozpoznawać czyhające na każdym kroku oszustwa. W tym celu można zajrzeć do internetu lub, jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz uświadomić swój zespół, możesz zdecydować się na dedykowane cyber szkolenia z tego zakresu.